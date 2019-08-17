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الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:45 - 17 اغسطس 2019
زوارق الاحتلال زوارق الاحتلال
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فتحت قوات الاحتلال صباح اليوم السيت، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مزارع المواطنين بالقرب من "بوابة المطبق" شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأفاد مراسلنا أن أحداً لم يصب بأذى جراء اطلاق النار الإسرائيلي تجاه أراضي المزارعين.

في السياق، حاصرت زوارق الاحتلال الحربية عدة مراكب صيد في بحر منطقة السودانية شمال القطاع على مسافة 3 أميال بحرية.

وذكر مصادر محلية أن زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر.

وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين شرقاً والصيادين غرباً بشكل يومي، الأمر الذي يتسبب بإعاقة عملهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة.

 




 

 

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