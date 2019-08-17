ترامب يهاجم النائبة طليب ويزعم تدبيرها مؤامرة ضد "إسرائيل"

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، النائبة بالكونغرس رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان)، على خلفية طلبه رؤية جدتها في فلسطين المحتلة.

وأوضح ترامب الذي شجع الكيان الإسرائيلي على رفض دخول طليب والنائبة إلهان عمر(ديمقراطية من مينيسوتا) أن طليب رفضت الإذن لرؤية جدتها لان الأمر كله كان يهدف لانتقاد حليف الولايات المتحدة، زاعماً أن "إسرائيل كانت محترمة جداً ولطيفة مع النائبة طليب، لأنها سمحت لها بزيارة جدتها".

وأضاف ترامب في تغريدة أن طليب أًصيبت بالصدمة بعد أن منحتها "إسرائيل" الإذن لرؤية جدتها، لذلك أعلنت بصوت عال أنها لن تزور "إسرائيل"، وقال:” ما رأيكم، هل كان من الممكن أن يكون الأمر بمثابة “مؤامرة”؟”.

وزعم ترامب إلى أن طليب "رفضت بفظاعة" الإعفاء الإسرائيلي للسماح لها بدخول البلاد"، قائلاً "الفائز الحقيقي من كل ما حدث هو جدة طليب، لا يتعين عليها رؤيتها الآن".

وقررت طليب اليوم الجمعة، عدم زيارة أسرتها في الضفة الغربية المحتلة كما كان مخططا بالشروط التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح لها بالزيارة.

وقالت طليب في تغريدة لها عبر "تويتر، "إسكاتي ومعاملتي كمجرمة ليس ما تريده جدتي لي. سيقتل هذا جزءا مني" مضيفة "قررت أن زيارة جدتي في ظل هذه الشروط التعسفية يتعارض مع كل ما أؤمن به، النضال ضد العنصرية والقمع والظلم".