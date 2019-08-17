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خلال عيد الأضحى

21 اعتداء من المستوطنين على المواطنين بالضفة وممتلكاتهم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:15 - 17 اغسطس 2019
استهداف سيارة مستوطنين استهداف سيارة مستوطنين
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قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس ان عصابات المستوطنين شنت خلال فترة عيد الاضحى المبارك وحتى يوم امس الجمعة اكثر من 21 اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في محافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت.

 واضاف دغلس في تصريحات اذاعية ان عصابات المستوطنين هاجمت امس قرية برقة شمال نابلس انطلاقا من مستوطنة حومش المخلاه وقامت باحراق اكثر من 6500 شجرة مثمرة من الزيتون واللوزيات.

واشار دغلس ان المستوطنين هاجموا المواطنين وطواقم الدفاع المدني الذين هبو لاطفاء الحرائق التي اشعلوها ن وقاموا باطلاق الرصاص عليهم دون وقوع اصابات.

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