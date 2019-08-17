21 اعتداء من المستوطنين على المواطنين بالضفة وممتلكاتهم

قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس ان عصابات المستوطنين شنت خلال فترة عيد الاضحى المبارك وحتى يوم امس الجمعة اكثر من 21 اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في محافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت.

واضاف دغلس في تصريحات اذاعية ان عصابات المستوطنين هاجمت امس قرية برقة شمال نابلس انطلاقا من مستوطنة حومش المخلاه وقامت باحراق اكثر من 6500 شجرة مثمرة من الزيتون واللوزيات.

واشار دغلس ان المستوطنين هاجموا المواطنين وطواقم الدفاع المدني الذين هبو لاطفاء الحرائق التي اشعلوها ن وقاموا باطلاق الرصاص عليهم دون وقوع اصابات.