بماذا وصف ترامب زيارة النائبة رشيدة طليب للضفة المحتلة ؟

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، النائبة بالكونغرس رشيدة طليب ( ديمقراطية من ميشيغان)، بعد أن أعلنت أنها لن تزور جدتها في الضفة الغربية المحتلة، مستشهدة بقرار الحكومة الإسرائيلية الأصلي بمنعها من دخول إسرائيل.

واقترح ترامب، الذي شجع الكيان الإسرائيلي على رفض دخول طليب والنائبة إلهان عمر(ديمقراطية من مينيسوتا) أن طليب رفضت الإذن لرؤية جدتها لان الأمر كله كان مخططاً له من أجل انتقاد حليف الولايات المتحدة.

وزعم الرئيس الأمريكي أن ” إسرائيل كانت محترمة جداً ولطيفة مع النائبة طليب، لأنها سمحت لها بزيارة جدتها.

وأضاف ترامب في تغريدة أن طليب أًصيبت بالصدمة بعد أن منحتها إسرائيل الإذن لرؤية جدتها، لذلك أعلنت بصوت عال أنها لن تزور إسرائيل، وقال:” ما رأيكم، هل كان من الممكن أن يكون الأمر بمثابة “مؤامرة”؟”.

وأشار ترامب إلى أن طليب ” رفضت بفظاعة” الإعفاء الإسرائيلي للسماح لها بدخول البلاد.

وقال ترامب بوقاحة:” الفائز الحقيقي من كل ما حدث هو جدة طليب، لا يتعين عليها رؤيتها الآن”.