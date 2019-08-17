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حماس: الاحتلال يسعى لحرف الأنظار عما يجري من عمليات بالضفة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:46 - 17 اغسطس 2019
حماس حماس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، أن قصف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، لمواقع المـقاومة في غزة رسالة تصعيد وعدوان تهدف إلى حرف الأنظار عما يجري بالضفة المحتلة.

وكانت الطائرات الحربية "الإسرائيلية"، قد شنت في ساعة متأخرة من الليل عدة غارات على أهداف متفرقة من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حركة حمـاس فوزي برهوم في تصريح صحفي: إن قصف الاحتلال لمواقع المـقاومة في غزة رسالة تصعيد وعدوان تهدف إلى حرف الأنظار عما يجري من أعمال شجاعة في الضفة المحتلة.

وأوضح برهوم، أن هذه الأعمال الشجاعة أربكت حسابات العدو وعمقت ازماته الداخلية، ولن تسمح بأن تكون غزة مسرحا لتصدير هذه الأزمات.

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