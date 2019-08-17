"انصار الله" يقصفون مطار "أبها" السعودي

شنت جماعة أنصار الله اليوم الجمعة، هجوما بطائرات مسيرة من دون طيار باتجاه مطار "أبها" السعودي، ما ادى لخسائر حساسة في المكان.

واعلن المتحدث العسكري العميد يحيى سريع "أن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات (قاصف 2k) باتجاه مطار أبها الدولي"، مضيفاً "عمليات سلاح الجو المسير استهدفت مواقع حساسة في المطار، وأصابت أهدافها بدقة عالية وبشكل مباشر".

وتابع "عمليات سلاح الجو المسير تسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار"، مشيراً إلى أنَّ استهداف مطار أبها "يأتي في إطار الرد على العدوان السعودي الأمريكي بحق شعبنا اليمني وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية".