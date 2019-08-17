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شهاب: أحرار الضفة مصرون على التصدي للمستوطنين الغزاة ولجيش الإحرام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:10 - 17 اغسطس 2019
داود شهاب داود شهاب
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عقب مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب على العمليات البطولية التي تضرب المستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة.

وقال شهاب في تغريدة على صفحته في تويتر: مجدداً يضرب أحرار الضفة الأبية في مغتصبة "غوش عتصيون" ليؤكدوا إصرارهم على التصدي للمستوطنين الغزاة ولجيش الاحتلال المجرم.

وأضاف في تغريدته: لسان حالهم يقول: لن يخمد اللهب المؤجج في عيون الصامدين فالأرض تعرف أهلها وتبيد كل الظالمين طوبى للحر المقاوم علاء الهريمي.

واستشهد مواطن عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب مفترق "عتصيون" جنوب بيت لحم بعد أن أصاب مستوطنين بجراح خطرة ظهر الجمعة، في عملية دهس قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

 

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