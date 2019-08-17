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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 00:49 - 17 اغسطس 2019
غارات على غزة غارات على غزة
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شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية في ساعة متأخرة من الليل عدة غارات على أهداف متفرقة من قطاع غزة

وقال مراسلنا أن طائرة إسرائيلية قصف أحد المواقع التابعة للمقاومة شرق حي التفاح شرق غزة بصاروخين.

وأضاف مراسلنا أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أرضا زراعية شرق المحافظة الوسطى، اضافة لأرض زراعية اخرى شرق دير البلح، دون الاعلان عن وقوع اصابات حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

 

وجاء هذا القصف بعد ساعات قليلة من اعلان الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة عن اعتراض 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنة "سديروت" الواقعة شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وذكر موقع "حدشوت" الإخباري الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ نجحت في اعتراض 3 صواريخ أطلقت نحو "سديروت".

ولفت إلى أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات "سديروت وحافيم وايرز ونيريم واور هينر" محذرة من سقوط صواريخ أطلقت من شمال القطاع.

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