مكوك جديد من صنع ايدِِ امريكية

تكشف شركة ULA الأمريكية قريبا عن صواريخ ستستخدم لإطلاق 6 مركبات Dream Chaser من صناعة شركة Sierra Nevada إلى المحطة الفضائية الدولية.

جاء ذلك على موقع شركة ULA الذي قال إن مكوك Dream Chaser يمكن إطلاقه بأي صاروخ. وقال مدير عام شركة Sierra Nevada ، فاتح أوزمن، إن من المستحسن أن يحمل الصاروخ الأمريكي مركبة أمريكية الصنع أيضا.

وتشبه مركبة Dream Chaser نسخة صغيرة من مكوك شاتل الأمريكي. وإنها مخصصة لنقل الحمولة إلى مدار الأرض والعودة إلى كوكبنا بشكل مستقل عن طريق الهبوط على مدرج المطار.

وتقضي الاتفاقية الموقعة بين "ناسا" وشركة Sierra Nevada بأن تنقل الأخيرة إلى المحطة الفضائية الدولية حمولة إجمالية بوزن 5.4 طن.

ويذكر أن مكوك Dream Chaser سيبقى بموجب الاتفاقية ملتحما بالمحطة الفضائية لمدة 75 يوما، ثم ينفصل عنها ليُعيد إلى الأرض 3.2 طن من النفايات ونتائج التجارب العلمية.

وتنوي الشركة أن تستخدم لإطلاق المكوك صاروخي "فولكان" و"كينتاور" باعتبارهما أكثر الصواريخ أمانا. وسيتم إطلاق الصواريخ من رأس كانافيرال في فلوريدا، وقاعدة فاندربرغ الجوية في كاليفورنيا.