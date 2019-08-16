تاريخ وفاة طلال مداح بالهجري

طلال بن عبد الله بن أحمد بن جعفر الجابري أما مداح فكان نسبة إلى زوج خالته والذي تربى في كنفه بعد وفاة والدته وهو علي عبد الحميد مداح. هو مطرب سعودي معاصر من مواليد مكة المكرمة (9 أكتوبر1929)، ومن أشهر الالقاب التي طلقت على طلال صوت الأرض, زرياب, قيثارة الشرق، بلبل الجزيرة، كروان الجزيرة، هرم الاغنية العربية, فنان الشعب حائز على المركز الأول في التصنيف في اللحن والتنويع باللحن بالأغاني في العالم العربي.

مسيرته الفنية

يعد أبرز واول رواد الفن الحجازي والسعودي والخليجي الحديث ومن اهم مطربي الوطن العربي . تميز مداح بخامة صوتية فريدة صافية، حتى لُقبّ بالحنجرة الذهبية، وله شخصية جذابة عفوية بسيطة، وقد تبين منذ بداياته الفنية إتقانه لفنون المجس والصهبة والمجرور وهي فنون حجازية محلية متكلفة لا يجيدها إلا كبار المطربين في ذلك الوقت.

في الطائف وفي إحدى الامسيات حضر طلال إحدى حفلات الزواج المقامة والتي كانت تحيها نخبة من الفنانين المشهورين وقتها أمثال طارق عبد الحكيم وعبد الله محمد وعبد الله المرشدي، وذهل لرؤية حفلة تضم فرقة موسيقية كاملة وجمهور يستمع الامر الذي ترك في نفسه دافعا لخوض هذا المجال الفني بكل عزم وقوة وفي تلك الحفلة تعرف على الاستاذ عباس فائق غزاوى مدير الاذاعة وقتها والذي شجعه للقدوم للأذاعة وتسجيل باكورة أغنياته فيها وهي أغنية وردك يا زارع الورد، وهي الاغنية التي لاقت نجاحا منقطع النظير الامر الذي شجع الاذاعة في اذاعة هذه الاغنية مرات عديدة في اليوم الواحد.

وكان ذلك في اوخر الخمسينات الميلادية، وغنى طلال وقتها أغنيته الشهيرة والأولى على المستوى الجماهيري "وردك يا زارع الورد" .

في الستينيات الميلادية من القرن الماضي أسس طلال مداح مع الفنان لطفي زيني شركة إنتاج فني تبنت كل أعمال طلال في ذلك الوقت وظهر اسم طلال مداح جليا خصوصا بعد ولادة الإذاعة السعودية الرسمية، ومنذ ذلك الوقت بدأت رحلته الفنية الحقيقية بعد أن أصبح اسمه يدرج جنباُ إلى جنب مع كبار مطربي تلك الفترة في الحجاز طارق عبدالحكيم محمد علي السندي وفوزي محسون وعبدالله محمد وغيرهم. شيئا فشيئا انتشرت شهرة مداح إقليميا إلى أن وصل صوته إلى عاصمة الفن العربي - القاهرة - واستمع له أباطرة الفن مثل محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي وبليغ حمدي، وأبدوا جميعا إعجابهم بصوته وقدموا له ألحانهم.

خاض اول تجربه سينمائية له في العام 1962م في فيلم «شارع الضباب» مع الفنانة «صباح» والفنان رشيد علامة وساعده «شارع الضباب» في الانتشار عربيا اسوة بغيره من النجوم العرب الذين اتخذوا السينما مرحلة مهمة ومساعداً لهم في الانتشار، أيضا في العام 1393هـ قام ببطولة المسلسل التلفزيوني الوحيد «الاصيل» مع لطفي زيني وحسن دردير.. وخرجت أيضاً للناس اغاني رائعة مثل اغنية «سويعات الأصيل» التي ما زالت تصدح إلى يومنا الحاضر ثم توالت بعد ذلك الأعمال الغنائية لطلال مداح حيث خرجت للناس اغان مثل : «في سلم الطائرة» و«عيني علينا» وغيرهما..

اخذ «طلال مداح» على عاتقه إيصال الأغنية السعودية خارج الحدود حيث يعتبر الأول في نشر الأغنية السعودية خارج حدودها.. اتجة إلى لبنان في العام 1962م وسجل اول اسطوانة بعد أن تعاون مع الملحنين «عمر كدرس» و«عبد الله محمد» و«فوزي محسون» وكذلك قدم الحاناً لنفسه منها «سويعات الاصيل» و«اهل الهوى»، أيضا مع رموز الشعر في ذلك الوقت الأمير عبد الله الفيصل الذي دعمه في بداية مشواره الفني والأمير عبدالمحسن بن عبد العزيز كما تعاون مع شعر الأمير خالد الفيصل وكل من الشعراء لطفي زيني وسعيد الهندي وخالد الزارع وثريا قابل وغيرهم، في عام 1386هـ كون شركة اسطوانات «رياض فون» مع الفنان لطفي زيني والتي اغلقت أبوابها مع ظهور الكاسيت في عام 139١هـ، بعد أن اخذ طلال يشارك في الحفلات الغنائية المقامة في لبنان وسوريا، في عام 1393هـ أطلق أشهر أغانيه في القاهرة «مقادير» من كلمات محمد العبد الله الفيصل والحان سراج عمر..و في عام 1382هـ قدم الاغاني «سلام الله يا هاجرنا» و«أسمر حليوة» من الحان غازي علي..

خاض طلال مداح تجربة الاغنية الطويلة فقدم بعض الاعمال وان كانت قليلة نسبياً ومن اهمها اغنية ياحبيب العمر وهي بالفصحى وغناها في اواخر الثمانينات الميلادية وكانت من الحان الملحن والموسيقار المصري جمال سلامة .

«توقف طلال من جديد وعودته في الثمانينات»

توقف طلال مداح عن الغناء المستمر بعد أن سافر عن السعودية واستقر في لندن متنقلا ما بين المغرب إلا أن عاد من جديد في افتتاحية البطولة العربية في الطائف في العام 1985م وقدم للجمهور عدة اغان كان يخاطبهم فيها بكلمة« انا آسف» و«تصدق والا احلف لك» في ذلك العام قلده خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز «رحمه الله» وسام الأستحقاق من الدرجة الثانيه.. طلال مداح لم يكن مميزا بغنائة فقط بل كان محبا لتلحين الاغاني سواء لنفسة أو لغيره من الفنانين حتى انه أصبح مطلبا لكل النجوم منهم عبادي الجوهر محمد عمر وعبدالمجيد عبد الله وعبدالكريم عبد القادر وراشد الماجد وغيرهن من المطربين السعوديين كما قدم الحانه لعدد من المطربين العرب منهم فايزه أحمد وسميرة توفيق وذكرى وسميرة سعيد، ونجاح سلام وانغام ومنى عبد العزيز وعتاب وغيرهم..كما قدم اول دويتو عربي مع المطربة اللبنانية «نزهه يونس» في اغنيتين «تذكرته مع النسمة » و«سقا الله روضة الخلان».. طلال مداح لم يكن مستمراً في عالم الفن رغم ما حظي به من حب وربما ان الظروف الحياتية قد جعلته يتوقف كثيراً وان كانت بدايته في العام 1390هـ بعد وفاة والده إذا كانت بداية مراحل التوقف؟!!

وقد تكوّن مشوار طلال مداح – ي – من عدة مسارات مرحلية مهمة هي : مرحلة ما قبل تقدمه للإذاعة السعودية وكانت تشمل الحفلات في كل من مدينتي مكة المكرمة والطائف وكان طلال فيها متأثرا باللون الغنائى الحجازى القديم واللون الصنعاني وترديد الاغاني والفلكلورات المشهورة، ومن أشهر أغاني تلك المرحلة الخاصة بطلال : شفت القمر في المرايا.

مرحلة تقدمه للاذاعة السعودية وفيها بدأ أولى الخطوات لصقل موهبته وبناء شخصيته الفنية المميزة والمستقلة، ومن أشهر أغناني تلك المرحلة أغنية وردك يا زارع الورد.

مرحلة الانتشار والاشتهار داخل المملكة العربية السعودية، وبدأت بتقديم الاغاني المميزة وكانت في بداية الثمانيات الهجرية وفيها قدم أغاني مميزة مثل سويعات الاصيل وشفت أبها وفي الطريق.

مرحلة سفره إلى بيروت بلبنان برفقه لطفي زيني وحسن دردير حيث قام بتسجيل اغانيه برفقه فرقة عبود عبد العال الموسيقية ومن تلك الاغاني بشويش عاتبني وفيها غنى أولى أغانية بطابع الدويتو مع الفنانة الراحلة نزهة يونس وهي كحيل الطرف، وتذكرته مع النسمة، وفي هذه المرحلة قام ببطولة فلمه السينمائى الوحيد شارع الضباب مع الفنانة صباح ورشيد علامة وسميرة بارودي.

مرحلة التطوير في الاغنية السعودية

وبدأت يتلحينه لأغنية هو حبك من كلمات أحمد صادق، حيث استطاع بهذه الاغنية إخراج الاغنية السعودية إلى مجالات اوسع وللحن هذه الاغنية الجديد عن الطابع التقليدي، وفي هذه المرحلة بدأ طلال بتلحين الاغنيات بأن يكون كل أوكبلية مختلف عن الاوكبيلة الذي يسبقه، حيث كانت الطريقة القديمة في التلحين بأن تكون جميع كبليهات الاغنية متشابه يجمعها مذهب واحد، وفي هذه المرحلة أيضا تأثر طلال بأسلوب محمد عبد الوهاب في التلحين.

كما ان طلال مداح لم يكتفي بغناء فن الاغنية بل غنى فن الموال وغنى المئات منه. ويتميز الموال في غناء مداح بانه يشبه الاغنية ليس من ناحية الشكل ولكن من ناحية السلاسة حيث قد يستسيغ سماعه من لايحب الاستماع لهذا الفن كثيراً. لان المعروف عن فن الموال ان الكثيرين لا يستسيغونه لانه فن متكلف لا يرغبون في الاستماع له .

كذالك خاض طلال مداح تجربة الاغنية الطويلة فغنى بعض الاعمال وان كانت قليلة نسبياً ومن اهمها اغنية بالفصحى "ياحبيب العمر" من الحان الموسيقار المصري جمال سلامة .

مرحلة معرفة الجمهور العربي بطلال مداح

وبدأت بأغنية أغراب من شعر الامير محمد عبد الله الفيصل وكذلك أغنية مقادير وبهذا استطاع طلال تعريف طلال للجمهور العربي بالاغنية السعودية، وفي هذه المرحلة مثل مسلسله التلفزيوني الوحيد الأصيل مع الفنان الكبير محسن سرحان ونادية صادق ولطفي زينى وحسن دردير.

مرحلة النضوج الفني والتكامل الفني ومن أغاني هذة المرحلة لا تقول وزمان الصمت، وفيها اكتمل نضوج صوت طلال الفنى وبلغ فيها ذروة النضج والحلاوة.

- كانت أول أغنية سجلها للإذاعة بعنوان "وردك يا زارع الورد" عام 1377هـ والتي لحنها بنفسه وشجعه في تسجيلها عباس غزاوي مسؤول الإذاعة آنذاك. وتعد أول اغنية عاطفية سعودية

- عام 1382هـ سافرإ لى بيروت حيث سجل مجموعة من أغانيه "سويعات الأصيل" "أهل الهوى".

- عام 1386هـ كون شركة إسطوانات "رياض فون"مع الفنان لطفي زيني وأغلقت أبوابها مع ظهور الكاسيت عام1390هـ.

- عام 1382هـ غنى من ألحان غازي علي "سلام الله يا هاجرنا " و"أسمرحليوة".

- عام 1962م قام ببطولة الفيلم السينمائي الوحيد في مشواره الفني "شارع الضباب" مع المطربة صباح.

- قام عام 1393هـ ببطولة المسلسل التلفزيوني "الأصيل" مع لطفي زيني وحسن دردير وشارك فيه الممثل الكبير محسن سرحان رحمه الله .

- أطلق أشهر أغانيه عام 1393هـ في القاهرة "مقادير" أمام 30 ألف متفرج في ستاد نادي الترسانة.

- عام 1405هـ حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية من قبل خادم الحرمين الشريفين. شارك بانتظام في حفلا ت مهرجان الجنادرية منذ عام 1409هـ.

- حصل على وسام من الرئيس التونسي الحبيب بو رقيبة.

- كون في عام 1416هـ شركة إنتاج فني سماها سويعات الأصيل.

- حصل على العديد من الشهادات والتكريم آخرها في مهرجان الأغنية العربية بالقاهرة عام 1998م.

- كان أوبريت مولد أمة أول لقاء له مع رفيق دربه الفنان محمد عبده, وقدم أوبريت(ما ننساك يا أمير الشباب) للأمير الراحل فيصل بن فهد لما للأمير فيصل معزة خاصة في نفس طلال.

- شارك في جميع المهرجانات داخل السعودية منذ عام 1380هـ إلى عام 1421هـ. كما شارك في العديد من المهرجانات في الخليج العربي ومصر وسوريا ولبنان والجزائر وتونس وليبيا

يتمتع طلال مداح بصوت نادر مفعم بالحساسية والدفء الذي يصل إلى القلب قبل الأذن ونبرات صوته في القرار جميلة وفي الحدة أجمل، تطربه موسيقى بيتهوفن وتعجبه قصائد القصيبي. وهو صاحب موهبة فذة. وقد تميز طلال بألحانه الأصيلة التي قدمها في مسيرته الفنية. ولم يكن طلال مداح فناناً محلياً فقط، فهو منذ بدأ الفن قبل خمسين عاماً وهو يغني للعرب وبكل اللهجات العربية، فقد غنى باليمنية والسودانية والتونسية والمغربية والمصرية وكان نجماً لامعاً يقف مع نجوم الغناء العربي على عرش الأغنية العربية نداً بند مبرزاً فن الجزيرة العربية واللبنانية و السورية.

اولويات طلال مداح

ثاني من ادخل الاغنيه ذات الكوبليهات المتعدده في غناء الجزيره العربيه والخليج بعد الموسيقار طارق عبدالحكيم

اول من دخل ميدان الإنتاج السينمائي بفيلم شارع الضباب

اول من طبع اسطوانات داخل المملكه

اول من اقام حفلات غنائيه خارج المملكه وداخلها

اول من قدم فرق موسيقيه متكامله ضمن غناء الجزيره والخليج

اول من استكتب شعراء لأعمال غنائية وطنية (حائل، وطني الحبيب، ابها، طيبه)

اول من اذيعت له اغنيات سعودية من لندن، دمشق، القاهرة،

والأذاعات الموجهة من ألمانيا، هولندا، براغ، موسكو، وغيرها

اول من قدم مسرح في التليفزيون السعودي

اول من حصل على الأسطوانة الذهبية. عمل على إضافة وتر للعود وتعلم التقنية الموسيقية

اول من عمل مقطوعات موسيقية

اول فنان سعودي سجلتة جمعية المؤلفين والموسيقيين في فرنسا

اول فنان سعودي يكرم داخل المملكة وخارجها. تسلم العديد من الجوائز التكريمية

جائزة من الرئيس التونسي (الحبيب بو رقيبة) وجائزة من الرئيس الليبي (العقيد معمر القذافي)

وجائزة من الرئيس المصري (حسني مبارك) وميدالية الاستخقاق من خادم الحرمين (الملك فهد)

أول فنان خليجي تترجم له اغنية على التليفزيون الفرنسي (وعد)

اول فنان تذاع له اغنية عاطفية (وردك يازارع الورد) بالإذاعة السعودية.

أول من غنى ألوانا غنائية عربية

غلاب ياهوى مصر

هل تذكر ياسمر السودان

يامليحة سورية

الليل يانت زمن المغرب

حايل بعد حيي

هيابنا هيا لبنان*

ظبي اليمن

وطول ياليل تونس

ونايم المدلول عراقي

وله أيضاً اغنية ياحلوة شيلي اللثام باللغة الإنجليزية

مساحة صوت طلال مداح

صوت الأستاذ طلال مداح مميز جدًا حيث انه يجمع بين حلاوة الصوت والأداء معًا ويعتبر هذا نادر إن يجتمع، في فنان في وقت واحد بخلاف الأستاذ طلال مداح الذي جمع بينهما وهذه هبه من الله سبحانه وتعالى، وفي العلم الموسيقي يعتبر الأستاذ طلال مداح من أصوات ((الميزو التو)) حيث يوجد قرار الصول، وجواب الصول فوق الخطوط بشهادة كبار الفنانين العرب، يعني الأستاذ طلال مداح يغني من صول القرار إلى جواب الصول ((اكتافين))

الشعراء الذين تعاون معهم

غنى طلال مداح من كلمات العديد من الشعراء، ومن أشهرهم:

عبد الله الفيصل 323 اغنية.

بدر بن عبدالمحسن 509 اغنية

محمد العبدالله الفيصل 298 اغنية.

خالد الفيصل 108 أغنية.

إبراهيم خفاجي 98 أغنية.

فائق عبد الجليل 56 اغنية.

خالد زارع 43 أغنية.

ثريا قابل 130 أغنية.

ساري 108 أغنية.

الدكتور سعود بن عبد الله 34 اغنية.

عبد الكريم خزام السليماني 22 اغنية.

وغيرهم.

الفنانون الذين غنو من ألحانه

وغنى من ألحان طلال مداح أيضا العديد من المطربين العرب مثل:

وردة الجزائرية.

هيام يونس.

هالة هادي.

سميرة سعيد.

رجاء بلمليح.

عبد الكريم عبد القادر.

عبادي الجوهر.

عادل مامون .

عتاب .

رباب .

علي عبدالكريم.

عبد الله الرويشد.

عبد المجيد عبد الله.

نبيل شعيل.

محمد المسباح .

راشد الماجد.

ذكرى

أنغام

وعد

نايف البدر.

رابح صقر .

فنانون لطلال مداح اثر كبير في مسيرتهم الفنية

محمد عبده

عبادي الجوهر

عتاب

علي عبدالكريم

رابح صقر

عبدالمجيد عبدالله

محمد عمر

خالد عبدالرحمن

هاله هادي

راشد الماجد

وفاته

توفي طلال مداح وهو يؤدي إحدى وصلاته الغنائية على مسرح المفتاحة بأبها بالسعودية في 11 أغسطس 2000 ونقل جثمانه إلى مكة المكرمة حيث صلي عليه في المسجد الحرام ودفن في مقابر المعلاة. وكان قد شعر بقرب أجله فكان يودع أصدقاؤه المقربين من قبل أسبوع من وفاته. شهدت جنازته حشد كبير قرابه 100000 شيعوا جثمانه وكان تأثر السعوديين كبير كونه كان القاسم المشترك بينهم.