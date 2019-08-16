آلاف الأسر تستفيد من مشروع الأضاحي

نهت الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني، الأربعاء ١٤ أغسطس/ آب، مشروع أضاحي العيد لعام ١٤٤٠ هجري- ٢٠١٩م، الذي استفادت بموجبه الآلاف من أسر اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسورية وغزة.

وبحسب بيانات الهيئة، فإن عدد المستفيدين من المشروع ككل بلغ ٢٣٥٥ أسرة، توزعت بين ١٨٦٥ أسرة في لبنان، و٣٦٠ أسرة في سورية، و١٣٠ أسرة في قطاع غزة.

ووفق مدير مشروع الأضاحي في لبنان ماهر عبود، فإن المشروع، شمل توزيع لحوم ١٤ عجلاً، موزعة على النحو التالي: مخيم نهر البارد ٥٢٠ أسرة، ومخيم البداوي في طرابلس بشمال لبنان ٢٨٠ أسرة. ومخيم الجليل في بعلبك ٣٠٠ أسرة، ليبلغ المجموع ١١٠٠ أسرة، وذلك بدعم من جمعية الرباط الخيرية التركية.

وشمل مشروع الأضاحي في لبنان كذلك، توزيع لحوم ٥٠ خاروفاً، على ٥٥٠ أسرة، تركزت في قرى البقاع الأوسط والغربي، بواقع ٣٥٠ أسرة، ومنطقة غزة- برلياس بواقع ٢٠ حصة، ومنطقة شحيم بواقع ١٨٠ أسرة، وذلك بدعم من مؤسسة "منهاج ولفير" في بريطانيا.

كما شمل التوزيع في لبنان أيضاً، منطقة سبلين داوود العلي، بواقع ٢٠٠ أسرة، وذلك بدعم من هيئة الإغاثة العالمية، وتبرعات محلية بواقع ١٥ حصة.

أما في سورية، فقد توزعت لحوم الأضاحي على عدد من أسر النازحين الفلسطينيين من مخيم اليرموك، في منطقة قدسيا، وريف دمشق، وذلك بدعمٍ من جمعية فيفا فلسطين - ماليزيا وفاعلي خير.

وأعرب مدير دائرة المشاريع في الهيئة الخيرية نديم العجوري، عن تقديره وشكره للجهات الممولة والداعمة لمشروع أضاحي العيد لهذا العام، الذي رسم البسمة على آلاف الأسر المحتاجة في مخيمات اللجوء والشتات الفلسطيني.

ولفت إلى أن هذا المشروع من المشاريع الموسمية، الذي دأبت الهيئة الخيرية على تنفيذه كل عام.

وأبدى العجوري استعداد الهيئة الخيرية للتعاون والتنسيق مع أي مؤسسة خيرية أو جمعية أو فاعلي الخير من أبناء الأمة الإسلامية، لدعم وتعزيز اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسورية وفلسطين.

بدورها، شكرت الأسر المستفيدة من المشروع، الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني، على الدور الإنساني المسؤول الذي تنتهجه في توزيع وتوجيه المساعدات. كما شكر الأهالي المؤسسات الداعمة لهذا المشروع.