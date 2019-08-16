نيمار يعود لقائمة منتخب "السيليساو"

عاد نجم باريس سان جيرمان نيمار، نيمار دا سيلفا الذي يتعافى من إصابة في كاحله إلى صفوف المنتخب لخوض المباراتين الوديتين ضد كولومبيا والبيرو الشهر المقبل، بعد أن تلقى الدعوة من مدرب البرازيل تيتي.



وكان نيمار غاب عن بطولة كوبا أميركا التي توج بها السيليساو في تموز/يوليو الماضي، لإصابة في كاحله تعرض لها خلال مباراة استعدادية للبطولة القارية ضد قطر في 6 حزيران/يونيو الماضي وهو يخضع لتدريبات منفردة في صفوف فريقه الفرنسي لأنه يتبع برنامج إعادة تأهيل شخصي.



ويغيب عن التشكيلة حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر الذي تعرض لإصابة في ربلة الساق في افتتاح الدوري الإنحليزي الممتاز ضد نوريتش وسيغيب لأسابيع عدة، بالإضافة إلى المهاجم غابريال جيزوس الموقوف لطرده في نهائي كوبا أميركا ضد البيرو.



وضمت التشكيلة بعض وجوه جديدة وهي إيفان حارس بونتي بريتا، وسمير مدافع أودينيزي الإيطالي، وبرونو هنريكه من فلامينغو وجورجي (سانتوس).



وهنا التشكيلة:



للمرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي) وفيفيرتون (بالميراس)، إيفان (بونتي بريتا)



- للدفاع: داني ألفيش (ساو باولو)، تياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جرمان)، فاغنر

(كورينثيانز)، أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، وإيدر ميليتاو (بورتو البرتغالي)، جورجي (سانتوس)، سمير (أودينيزي الايطالي)



- للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، أرثور وفيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني) وألان (نابولي الإيطالي)، لوكاس باكيتا (ميلان الايطالي)، فابينيو (ليفربول الانكليزي)

- للهجوم: نيمار (باريس سان جرمان)، دافيد نيريش (أياكس الهولندي) ريتشارليسون (إيفرتون)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنكليزي)، برونو هنريكه (فلامينغو)