ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يصادق على طلب النائبة الأمريكية طليب الدخول الى فلسطين

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:45 - 16 اغسطس 2019
طليب طليب
جوال
مشاركة

ذكرت وسائل الاعلام العبرية اليوم الجمعة بأن ما يسمى بــ "وزير الداخلية" بحكومة الاحتلال "أريه درعي" صادق على طلب النائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب بالحصول على تصريح دخول إلى الاراضي الفلسطينية لأسباب إنسانية.

ووفقاً لقناة "كان العبرية"، فقد جاءت استجابة الوزير درعي لهذا الطلب، بعد أن تعهدت طليب بعدم ممارسة نشاطات ترمي الى مقاطعة "إسرائيل" خلال زيارتها واحترام جميع القيود المفروضة عليها بمثل هذه الحالات.

وتنوي النائبة الامريكية وهي من أصل فلسطيني زيارة أبناء عائلتها في قرية بيت عور الفوقا بمنطقة رام الله.

الجدير بالذكر أن "إسرائيل" قررت أمس منع طليب وزميلتها للحزب الهان عمر من دخول الاراضي الفلسطينية بسبب دعمهما للحركات الداعية الى مقاطعتها الـ"بي دي اس".

الأكثر مشاهدة

متعلقات