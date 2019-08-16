الاحتلال يصادق على طلب النائبة الأمريكية طليب الدخول الى فلسطين

ذكرت وسائل الاعلام العبرية اليوم الجمعة بأن ما يسمى بــ "وزير الداخلية" بحكومة الاحتلال "أريه درعي" صادق على طلب النائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب بالحصول على تصريح دخول إلى الاراضي الفلسطينية لأسباب إنسانية.

ووفقاً لقناة "كان العبرية"، فقد جاءت استجابة الوزير درعي لهذا الطلب، بعد أن تعهدت طليب بعدم ممارسة نشاطات ترمي الى مقاطعة "إسرائيل" خلال زيارتها واحترام جميع القيود المفروضة عليها بمثل هذه الحالات.

وتنوي النائبة الامريكية وهي من أصل فلسطيني زيارة أبناء عائلتها في قرية بيت عور الفوقا بمنطقة رام الله.

الجدير بالذكر أن "إسرائيل" قررت أمس منع طليب وزميلتها للحزب الهان عمر من دخول الاراضي الفلسطينية بسبب دعمهما للحركات الداعية الى مقاطعتها الـ"بي دي اس".