طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية وتلقي مواد قابلة للاشتعال

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرة استطلاع "إسرائيلية" معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق منطقة بنت جبيل واتجهت إلى قرى قضاء مرج عيون ورمت مواد قابلة للاشتعال في نقاط عدة فوق الحدود الفاصلة بين الاراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل بمحاذاة الشريط الحدودي مقابل موقع العباد العسكري المقابل لبلدة حولا – قضاء مرج عيون وامتدت النيران إلى الداخل الفلسطيني المحتل.

وأسفر الحريق عن انفجار 15 لغما أرضيا من مخلفات العدو الصهيوني.

يشار إلى أن حزب الله يحتفي اليوم الجمعة بانتصار تموز 2006، وسيطل الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله في كلمة له.