حماس تعقب على عملية الدهس في بيت لحم

عقبت حركة حماس على العملية البطولية قرب مستوطنة عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية قائلة:" إن الشهادة والبطولة التي يرسمها شهداء الضفة والقدس بجهادهم يؤكد للاحتلال الإسرائيلي أن خيار المقاومة سيظل حاضرا بالمرصاد لمن يتطاول على حقوق شعبنا ومقدساته".

يشار إلى أن مستوطنين أصيبا في عملية الدهس فيما استشهد المنفذ جراء إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال.

وأضافت الحركة:" لقد تطاول قادة الاحتلال الأقزام على الأقصى ومقدساتنا المباركة بدعوات استباحته يوم عيد الأضحى، والرد يأتيهم وسيأتيهم من أبناء شعبنا، وأي مساس بمقدساتنا سيكون ثمنه غاليا".