غانتس: نتنياهو خادع متوعداً بتشكيل حكومة أمنية تحقق الردع

هاجم بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو على خلفية العمليات الفدائية التي شهدتها الضفة الغربية مؤخراً.

وقال غانتس في تغريده له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" يمكن للضعفاء ضد حماس في غزة أن يجلبوا موجة من الرعب إلى الضفة الغربية"، واصفاً نتنياهو بالشخص الخادع.

وأكد غانتس أن "هذه موجة من العمليات لم تستطع حكومة نتنياهو مع سموتريتش وريغف التعامل معها"، متمنيا الشفاء السريع للجرحى في عملية غوش عتصيون اليوم.

وأضاف غانتس أن " حكومة أزرق أبيض التي سأقودها بتشكيل أقوى حكومة أمنية ضد العمليات الفدائية لاستعادة الردع".

يشار إلى أن إسرائيليين أصيبا اليوم الجمعة في عملية دهس قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، فيما تم إطلاق النار على المنفذ ما أدى لإصابته، كما وقعت عملية طعن أمس في القدس المحتلة استشهد على أثرها المنفذ وأصيب آخر.