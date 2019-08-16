حزب الله يعلن عن مشاهد لأول مرة حول استهداف بارجة إسرائيلية في حرب تموز

كشف حزب الله اللبناني مساء الخميس، عن مشاهد تعرض للمرة الأولى حول عملية استهداف البارجة الإسرائيلية خلال حرب تموز2006.

يشار إلى أن استهداف البارجة الإسرائيلية تمت أثناء خطاب للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، عندما قال وهو يشير بيده:" البارجة الإسرائيلية تحترق في عرض البحر". وكانت بمثابة الإعلان عن العملية. وشكلت صدمة للعدو الصهيوني آنذاك.

لحظة اعلان السيد نصر الله عن استهداف البارجة الإسرائيلية في حرب تموز

وجاءت المشاهد الجديدة ضمن برنامج "جند مغرقون" الذي بثته قناة "المنار"، مساء الخميس. وقال الحاج جلال، أحد قائدة القوة البحرية للحزب،: إنه تم استهداف بارجة "ساعر 5" من محيط منطقة السفارة الكويتية (الجندولين) عام 2006، خلال العدوان "الإسرائيلي".

وأضاف: كنّا قادرين على استهداف ساعر 5 قبل وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية.

وحول السبب في تسمية العملية باسم "الطود الأول"، قال الحاج جلال: إن استهداف ساعر 5 هو بداية إخراج العدو "الإسرائيلي" من المياه الإقليمية اللبنانية، خلال حرب تموز، لذلك أطلقنا عليها هذا الاسم.

وحرب يوليو/تموز 2006، هي الحرب التي بدأت في 12 يوليو/تموز 2006 بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي استمرت 34 يوماً في مناطق مختلفة من لبنان، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية وفي العاصمة بيروت، وشمالي "إسرائيل"، في مناطق الجليل، والكرمل ومرج ابن عامر.