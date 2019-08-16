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الحريري يبدي التزامه بالمفاوضات مع "اسرائيل" بوساطة أمريكية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:42 - 16 اغسطس 2019
سعد الحريري سعد الحريري
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أكد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية انفتاح لبنان على الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمات الحدودية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحريري بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "التزامنا بمتابعة مسار المفاوضات" التي أطلقتها حكومة الولايات المتحدة "فيما يتعلق بحدودنا البرية والبحرية"، مضيفاً "أن هذه العملية قابلة للحياة".

واشار إلى ان إمكانية "التوصل إلى قرار نهائي في الاشهر المقبلة، نأمل أن يكون في شهر أيلول/سبتمبر المقبل".

ورحّب بومبيو الذي كان يقف الى جانب الحريري خلال الحديث مع الصحافيين بالتزام رئيس الحكومة اللبناني بـ "احراز تقدم نحو استئناف محادثات على مستوى الخبراء تكون مثمرة"، مضيفاً ان هذه المحادثات يجب ان تشمل "متابعة النقاط المتبقية المتعلقة بالخط الأزرق"، وهو الخط الحدودي الذي رسمته الأمم المتحدة في جنوب لبنان لتأكيد انسحاب اسرائيل عام 2000.

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