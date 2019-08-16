فيضانات السودان.. مصرع 46 سودانياً وغرق مساجد ومدارس وبيوت

لقي 46 سودانياً مصرعهم خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت البلاد بسبب هطول أمطار غزيرة، بحسب وزارة الصحة السودانية.

وذكرت وسائل اعلام سودانية أن "16 ولاية من أصل 18 تأثرت بالأمطار والفيضانات والسيول"، مشيرة إلى أن آلاف المنازل تضررت في مختلف أنحاء البلاد.

وتسببت الأمطار كذلك، بنفوق نحو ألف و606 من الحيوانات، وبتضرر 127 مرفقا عاما، بينها مساجد ومدارس ومراكز صحية ومؤسسات عامة.

وتشهد معظم الولايات السودانية منذ مطلع أغسطس الجاري أمطارا وسيولا جارفة، أدت إلى انهيار منازل وقطع الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بجنوب البلاد، ما استدعى إلى تدخل جميع الوزارات والهيئات المعنية لمحاصرة خطر السيول.