الفلسطينيون يستعدون للمشاركة الحاشدة في جمعة "الشباب الفلسطيني"

يستعد الفلسطينيون اليوم الجمعة، للمشاركة في "جمعة الشباب الفلسطيني" ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار المتواصلة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة "الشباب الفلسطيني" على أرض مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة.

وتتزامن جمعة "الشباب الفلسطيني" مع اليوم العالمي للشباب، ويهدف اليوم العالمي للفت الانتباه إلى مجموعة معينة من القضايا الثقافية، والقانونية المحيطة بالديموغرافية، المهددة بالانقراض.

وكانت الهيئة الغت الأسبوع الماضي مسيرة العودة، وقررت أن تقتصر فعاليات المسيرات على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مخيم ملكة (شرق غزة)، ومخيم العودة شرق خانيونس يوم الاحد من باب التخفيف عن الناس بالتزامن مع عيد الاضحى المبارك.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في ذكرى يوم الارض من العام الماضي 30/3/2018، وواجهت قمعاً إسرائيلياً كبيراً، ارتقى على إثره مئات الشهداء وآلاف الجرحى.