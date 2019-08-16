حدث امني خطير.. ضابط إسرائيلي يدخل برفقه جنوده أطول نفق لحزب الله دون ابلاغ قيادته

كشفت صحيفة يديعوت صباح اليوم الجمعة، النقاب عن ان ضابطاً إسرائيلياً برفقة عدد من الجنود دخلوا أطول نفق لحزب الله عثر عليه الجيش الاسرائيلي في الآونة الاخيرة دون ابلاغ القيادة العسكرية.

وذكرت الصحيفة ان اللواء العميد رافي ميلو الذي يعمل قائدًا في فرقة الجليل عرض حياته وحياة الجنود الآخرين للخطر، وهو ما هدد "إسرائيل" بحادث خطير، على الحدود الشمالية المتوترة.

وقام ميلو قائد الفرقة بدخول نفق حزب الله دون تنسيق ودون سابق إنذار لأي هيئة عسكرية، مشيرةً -الصحيفة- أن الحديث يدور عن أكبر نفق لحزب الله عثر عليه، إذ يمتد النفق من الاراضي اللبنانية تجاه الأراضي المحتلة.

وارجعت الصحيفة دخول قائد الفرقة النفق للاطلاع عليه بشكل أكبر مع بعض الجنود الإسرائيليين معه، مشيرة إلى ان الضابط تمكن من عبور الجانب اللبناني ليلًا، دون إبلاغ اللواء أمير بارام وبذلك عَّرضَ حياته وحياة جنوده للخطر، متسائلة الصحيفة، ماذا كان سيحصل في حال اكتشف حزب الله دخولهم.

وقال مسؤول عسكري الليلة الماضية للصحفية "هذا عمل غير مسؤول وتم دون تنسيق مسبق مع القيادة ومخالفا لإجراءات السلامة!"

وردا على ما قام به الضابط الإسرائيلي قرر قائد الاركان اي كوخاي معاقبته بتأخير ترقيته العسكرية حتي عام 2022.