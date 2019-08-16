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طقس: أجواء شديدة الحرارة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:14 - 16 اغسطس 2019
اجواء شديدة الحرارة اجواء شديدة الحرارة
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تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

اما يوم السبت فتوقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام .

ويوم الأحد يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 

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