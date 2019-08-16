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تردد قناة نجوم هوليود على النايل سات

  • فلسطين اليوم
  • 00:26 - 16 اغسطس 2019
تردد قناة نجوم هوليود تردد قناة نجوم هوليود
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تعتبر قناة نجوم هوليود من أهم القنوات المتخصصة في عرض افلام هوليود وبوليود، كما وتعود ملكيتها لمجموعة ماجستيك الفضائية المصرية، حيث تميزت بعرض محتوى متنوع التصنيف مابين الأكشن والرعب والكوميدي والرومانسي.

كما تهتم القناة بتقديم أفلام أمريكية فئة الرعب والأكشن والإثارة والتشويق، وذلك بترجمة عربية تسهيلاً على المشاهدين، وتسعى القناة إلى تقليل عدد الفواصل الإعلانية، حيث تقوم القناة بعرض الإعلانات من خلال شريط يظهر في نهاية الشاشة أثناء عرض الأفلام، وذلك حتى لا تشتت انتباه المشاهدين أثناء عرض أفلامهم المفضلة.

اما عن تردد قناة نجوم هوليود التى تبث على النايل سات تكون بتردد 11938 استقطاب عمودي (v) بمعدل ترميز 27500.

وتهتم القناة ايضا بعرض العديد من أفلام الرعب اهمها فيلم The Ring بأجزائه المختلفة، وهو فيلم أمريكي رعب من اخراج جور فيربينسكي، والفيلم مأخوذ عن فيلم ياباني يحمل نفس الاسم، حيث تدور أحداث الفيلم حول شريط فيديو ملعون، وعند مشاهدة هذا الفيديو خلال أسبوع من المشاهدة تحدث ظواهر وأشياء غريبة لمن شاهده، وينتهي الأمر بموت أو انتحار من شاهد الفيديو، وفي عام 2005 تم إنتاج جزء ثاني من الفيلم، وبحلول عام 2017 تم إنتاج جزء ثالث حول قصة الفيلم ولكنه مختلف عن الأجزاء الأول.

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