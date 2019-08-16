ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2019 CN Arabia

  • فلسطين اليوم
  • 00:23 - 16 اغسطس 2019
تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2019 CN Arabia تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2019 CN Arabia
جوال
مشاركة

 تم تأسيس قناة نتورك وهي أفضل القنوات في الكرتون وهي تحقق أعلي نسب المشاهدة والأفلام الكرتونية تعمل على تنمية شخصية الطفل السليمة وتعمل أيضا على إثارة عقل الطفل وتحريك تفكيره وتزيد من قدرته علي التفكير وليس التفكير فقط، لذا الجميع يرغب ضبط تردد قناة كرتون نتورك 2019.

من أفضل قنوات الأطفال وتم تأسيس تلك القناة في عام 2010م وهي تعرض الكثير من الأفلام العلمية والتصويرية والأطفال الذين يتابعون تلك القناة فهم من محبي الرسوم المتحركة، والرسوم المتحركة من الحركات التي تجذب إنتباه الأطفال، لذا الجميع يسعى إلى ضبط تردد قناة كرتون نتورك عربسات وسهيل سات وغيرها.

برامج قناة كرتون نتورك

  • مسلسل تنانين سباق إلى الحافة
  • مسلسل يحيا أنجلو
  • مسلسل العم جدو
  • مسلسل أبطال التايتنز
  • مسلسل ستيفن البطل
  • مسلسل فرسان نيسكو
  • مسلسل المصارعين المقنعين
  • مسلسل جامبول
  • مسلسل الدببة الثلاثة
  • مسلسل بن تن
  • مسلسل فتيات القوة
  • مسلسل منزل فوستر
  • مسلسل مغامرات سكوبي دو

تردد قناة نتورك الجديد على جميع الأقمار الصناعية

القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز معامل تصويب الأخطاء
نايل سات 12226 أفقي 27500 6/5
نايل سات 12228 أفقي 27500 6/5
عرب سات 11747 أفقي 27500 4/3
ياه سات 12130 رأسي 27500 6/5
سهيل سات 11123 أفقي 27500 3/2

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات