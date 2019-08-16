تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد 2019

نقدم لكم اليوم تردد قناة cbc سفرة أصبحت القناة الأولى في مصر والوطن العربي حيث تتمتع القناة بجماهيرية واسعة وكبيرة في الوطن العربي بأكمله، وذلك بسبب تواجد أشهر الشيفات المصريين بها حيث يقدمون.

أفضل البرامج الخاصة بالطبخ، كذلك توجد بالقناة برامج ترفيهية واجتماعية حازت على حب ومتابعة الجماهير في مصر والوطن العربي، وقد تم افتتاح قناة cbc سفرة في عام 2013م وهي قناة تابعة لشبكة قنوات تلفزيون العاصمة المعروف باسم cbc.

ومنذ افتتاحها نالت القناة إعجاب متابعيها وظل عددهم يزداد يوماً بعد يوم حتى أصبحت قناة cbc سفرة هي قناة العائلة في مصر والعالم العربي، وتضم القناة نخبة من أفضل نجوم الطهي في مصر والعالم العربي مثل الشيف شربيني، الشيف نرمين هنو، الشيف نجلاء الشرشابى، و أميرة شنب وغيرهم من ألمع نجوم فن الطهي، ودائما ما يتساءل الجميع عن تردد قناة cbc سفرة لذا سنقوم بعرضها لكم في هذا المقال الهام.

التردد من هنا :

نايل سات القمر الصناعي 11488 التردد أفقي الاستقطاب 27500 معدل الترميز 5/6 FEC

تردد قناة cbc سفرة على القمر الصناعي عرب سات.