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تردد قناة فرانس 24 hd على النايل سات

  • فلسطين اليوم
  • 00:13 - 16 اغسطس 2019
تردد قناة فرانس 24 hd على النايل سات تردد قناة فرانس 24 hd على النايل سات
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نثدم لكم اليوم تردد قناة فرانس 24 هي قناة فرنسية تقوم ببث برامجها أون لاين بشكل مباشر على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو توقف، وهي أيضاً القناة التي تم إطلاقها باللغة العربية لكونها موجهة بالأساس للعالم العربي.

حيث تتناول أخبار وأحداث العالم العربي، كما يتم عرض النشرات الإخبارية والأحداث والبرامج باللغة العربية.

والجدير بالذكر أن قناة فرانس 24 تمتلك نسخ أخرى من القناة باللغة الإنجليزية وأخرى باللغة الفرنسية، ولقد تميزت بتقديمها محتوى متنوع وأخبار مهمة موجهة للعالم العربي.

تردد قناة فرانس 24 العربية 2019

القمر التردد FEC/SR الجودة
نايل سات 12207 (V) 27500 – 3/4 SD
نايل سات 11564 (H) 27500 – 3/4 SD
عرب سات 11996 (H) 27500 – 3/4 SD
أسترا 11538 (V) 27500 – 5/6 SD
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