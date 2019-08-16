تردد قناة فرانس 24 hd على النايل سات

نثدم لكم اليوم تردد قناة فرانس 24 هي قناة فرنسية تقوم ببث برامجها أون لاين بشكل مباشر على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو توقف، وهي أيضاً القناة التي تم إطلاقها باللغة العربية لكونها موجهة بالأساس للعالم العربي.

حيث تتناول أخبار وأحداث العالم العربي، كما يتم عرض النشرات الإخبارية والأحداث والبرامج باللغة العربية.

والجدير بالذكر أن قناة فرانس 24 تمتلك نسخ أخرى من القناة باللغة الإنجليزية وأخرى باللغة الفرنسية، ولقد تميزت بتقديمها محتوى متنوع وأخبار مهمة موجهة للعالم العربي.

تردد قناة فرانس 24 العربية 2019