تردد قناة ماجد للاطفال 2019 على النايل سات

تردد قناة ماجد للاطفال 2019 يهتم الأطفال بالبحث عن تردد قناة ماجد للأطفال للحب الكبير الذي يكنه الأطفال لهذه القناة وارتباطها بمجلة ماجد الراسخة في عقول الأطفال والكبار منذ الثمانينات، وتقدم القناة الكثير من البرامج الهادفة، التي تنمي عقول الأطفال، وتوسع مداركهم، وتم إنشاء القناة بعد الشعبية الكبيرة التي حققتها مجلة ماجد.
برامج قناة ماجد للأطفال
- برنامج الرحلة
- برنامج روبوتك
- برنامج أنا زهرة جونيور
- برنامج أبطال الغد
- برنامج أرقام وألوان
- برنامج ريشة
تردد قناة ماجد للأطفال
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|نايل سات
|12226 sd
|أفقي h.
|نايل سات
|12467 hd
|أفقي h.
|عرب سات
|11804 sd
|أفقي h.