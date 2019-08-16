الوصفة القاتلة.. بريطانية كادت فقدان بصرها بسبب وصفة من الانترنت لسلق البيض

كادت بريطانية أن تفقد بصرها إلى الأبد بعد استعانتها بوصفة لسلق البيض وجدتها في الإنترنت.

تعرضت بريطانية تبلغ من العمر 22 عاما لحادث كاد يتسبب بفقدان بصرها وإصابتها بالعمى، وذلك بعد الاستعانة بوصفة وجدتها في الإنترنت.

عثرت البريطانية بيثاني روسر (22 عاماً) على وصفة لسلق البيض من الإنترنت وذلك باستخدام الميكرويف، فوضعت الماء مع الملح والبيض داخل الميكرويف، حيث وبحسب الوصفة فإن الماء المالح يمنع قشرة البيضة من الانفجار.

ووفقا للوصفة فإنه يجب تسخين البيضة لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 دقائق، لكن المفاجأة حصلت عندما فتحت الفتاة باب الميكرويف لتنفجر البيضة، فما كان منها إلا أن اتصلت بالإسعاف، حيث تعرضت لحروق في وجهها، كما أنها تسببت بأضرار لعينها اليمنى، حيث أصبحت الرؤية فيها سيئة جداً.

وكان من الممكن ان تفقد الحادثة بيثاني روسر بصرها بشكل كامل حال كان انفجار البيض اقوى، لاسيما وان درجة حرارة المياه مرتفع جداً.

ويحذر خبراء من عدم التعاطي مع الانترنت كمرجع اساسي في وصفات الطعام او الوصفات النادرة أو الطرق العلاجية، لاسيما ان كثيراً من الهواة قد يكونوا وراء المحتوى الذي قد يضر بالمتصفح الذي يدرك خطورة الامر، إلا بعد وقوع الكارثة.