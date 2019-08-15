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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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ادت لمقتل العديد من عناصر الجيش السعودي

انصار الله تعلن عن قصف مواقع عسكرية سعودية بسبعة صواريخ من نوع "زلزال 1"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:38 - 15 اغسطس 2019
صواريخ الحوثيين صواريخ الحوثيين
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تمكنت أنصار الله اليوم الخميس، من إطلاق 7 صواريخ "زلزال1" على تجمعات للجيش السعودي قبالة منفذ علب وفي مجازة الغربية بعسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة انصار الله نقلا عن المصدر العسكري، إنه: "قتل وجرح أعداد كبيرة من أفراد الجيش السعودي إثر الضربات الصاروخية".

ونقل المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، أمس، عن مصدر في وحدة القناصة التابعة للجماعة، قوله إن "مقاتلي "أنصار الله" قنصوا خلال اليومين الماضيين 22 عسكريا يمنيا بينهم قيادات قبالة جبل قيس في محور جيزان، مشيراً إلى أن تنفيذ الجماعة عمليات مماثلة قبالة منفذ علب البري الحدودي في عسير، أسفرت عن قنص 8 جنود يمنيين.

في السياق، أعلنت الجماعة سيطرتها على مواقع جديدة للجيش اليمني التابع للموالين لمنصور هادي، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

 

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