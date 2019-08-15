شهاب: "اسرائيل" تمارس ارهاباً منظماً دونما اكتراث

علَّق مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب على استشهاد الفتيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من باب السلسلة في القدس المحتلة.

وقال شهاب في تغريدة على صفحته في موقع تويتر "بمنتهى الوحشية استهدف جنود الاحتلال الحاقدين فتيين صغيرين لم يتجاوزا سن الـ14 ربيعاً عند باب السلسلة في القدس".

وأضاف في تغريدته: ‏جرم مشهود، وإعدام ميداني، وإرهاب منظم تمارسه قوات الاحتلال دونما اكتراث.

‏وترحم شهاب على الفتيين الشهيدين المقدسيين نسيم أبو رومي وحمودة الشيخ.

استشهد فتيان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، بزعم طعنهما شرطيا إسرائيليا، في البلدة القديمة بمدينة القدس.