قاضي القضاة: المسجد الأقصى "خط أحمر" والمساس فيه قد يشعل العالم

أكد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية أن اغلاق المسجد الاقصى المبارك يمثل اعلان حرب على الإسلام والمسلمين.

وقال الهباش في بيان صحفي "إن إغلاق أبواب المسجد الأقصى، وإخراج المصلين والمرابطين من داخله مساء اليوم الخميس، وفرض شروط على أعمار المصلين الداخلين إليه إنما هي حرب على الإسلام والمسلمين"، محذراً "من تداعيات هذه الجريمة لما تحمله من انتهاك صارخ وجريمة بحق أقدس مقدساتنا وقبلة المسلمين الأولى، ومهوى افئدة أكثر من مليار مسلم حول العالم".

وأشار الهباش إلى ان المسجد الأقصى خط أحمر يمكن أن يشعل العالم برمته، قائلاً "على الاحتلال أن يتذكر دائمًا أن المسجد الأقصى خط أحمر يمكن أن يشعل العالم أجمع، ولا يمكن لأي كان أن يتوقع تداعيات ذلك ونتيجته التي سوف تتأثر بها الإنسانية جمعاء".

وتابع الهباش أن "لا سبيل لتحقيق السلام والاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال ورحيله عن أرضنا وقدسنا وأقصانا"، مؤكداً أن سياسة العنف والعدوان التي تنتهجها إسرائيل لن تجلب إلا غياب الأمن والاستقرار والسلام، ولن تستطيع دولة الاحتلال فرض حالة أمر واقع في المدينة المقدسة عبر إراقة الدماء واغتيال الشباب واغلاق المقدسات.

واعتبر الهباش أن ما يجري في القدس والحرم القدسي الشريف إفراز بشع للسياسات الأميركية الاستكبارية التي اعتدت على حقوقنا الدينية والسياسية في القدس.

ودعا قاضي القضاة المسلمين في جميع العالم إلى النفير وشد الرحال للأقصى والرباط فيه والدفاع عنه جنبا الى جنب مع إخوانهم الفلسطينيين والمقدسيين.