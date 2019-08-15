أول تعليق من إلهان عمر بعد قرار الاحتلال منعها وزميلاتها من دخول فلسطين

علَّقت النائبة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي منعها من الدخول إلى فلسطين المحتلة بإهانة قيم الديمقراطية.

وأوضحت عمر أن قرار قوات الاحتلال منعها لم يكن مفاجئا، وذلك بالنظر إلى مقاومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لجهود السلام، بحسب رأيها.

واردفت "ما يدعو للسخرية في اتخاذ ’الديمقراطية الوحيدة’ في الشرق الأوسط لهذا القرار هو أنه إهانة للقيم الديمقراطية وأيضا رد قاس على زيارة مسؤولين حكوميين من بلد حليف".

تأتي تصريحات إلهان عمر، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية، منع الدخول إلى أراضيها، مع زميلتها في الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب بذريعة أنهما "معاديتان للسامية".