اشتية يعقب على منع الاحتلال النائبتين الأمريكيتين من دخول فلسطين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية ان "إن قرار إسرائيل منع عضوتي الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر من الدخول إلى فلسطين المحتلة والتصريحات التحريضية ضدهما يعكسان الخوف من فضح الاحتلال".

وأضاف اشتية في تصريحات صحفية ان إسرائيل تتخوف من دخول النائبتين إلى فلسطين لفضح اجراءاتها الجائرة بحق شعبنا وأرضنا أمام الجمهور الأمريكي والعالمي".

وتابع: اسرائيل تحارب كل من لا يقبل نهجها الاحتلالي وتحاول اسكات وتخويف الاصوات الحرة الداعية للسلام واحقاق حقوق الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن القرار الجائر بحق عمر وطليب يؤكد أن العنصرية والديمقراطية لا يجتمعان معاً.