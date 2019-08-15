"ايباك" تعارض قرار نتنياهو منع زيارة نائبتين أميركيتين

أعلنت لجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية "ايباك" معارضتها لقرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو منع نائبتين أميركيتين من زيارة القدس المحتلة.

وكتبت اللجنة في تغريدة "نختلف مع النائبتين (رشيدة) طليب و(إلهان) عمر في تأييدهما لحركات مناهضة لإسرائيل وحركة المقاطعة المناهضة للسلام، كما نختلف مع تأييد طليب حل (إقامة) الدولة الواحدة".

وتؤيد النائبتان الأميركيتان مقاطعة "إسرائيل" وحركة "بي دي اس" الداعية إلى مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها.

لكن اللجنة وهي مجموعة ضغط أميركية مؤيدة لـ "إسرائيل" أضافت "نحن نعتقد كذلك أن من حق أي عضو في الكونغرس الأميركي أن يزور حليفتنا الديمقراطية إسرائيل".

والخميس أعلنت "إسرائيل" أنها ستمنع زيارة النائبتين المقررة نهاية الأسبوع بعيد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منعهما من الدخول.

وكتب ترامب على تويتر "إذا سمحت إسرائيل للنائبتين عمر وطليب بالزيارة فهذا سيظهر ضعفا كبيرا".

في المقابل وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القرار الإسرائيلي بـ"العمل المشين والعدائي ضد الشعب الأميركي ومن يمثله".