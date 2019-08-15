قوات الاحتلال تنشر تفاصيل عملية الطعن في القدس المحتلة

كشفت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل عملية الطعن البطولية التي نفذها شابان قرب باب السلسلة في القدس المحتلة.

وادت العملية إلى استشهاد شابين وإصابة آخر إلى جانب اصابة جندي اسرائيلي قرب باب السلسلة.

وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال، إنه في حوالي الساعة 6:00 مساءً، وقع هجوم طعن عند مدخل باب السلسلة قام به فلسطينيان مسلحان بالسكاكين، وطعنوا أحد ضباط الشرطة الذي أصيب بجروح طفيفة-متوسطة تم نقله لتلقي الرعاية الطبية.

وأضافت: عناصر الشرطة الذين كانوا في المكان ردوا على الفور وأطلقوا النار على المهاجمين وقاموا بتحييدهم ومنع المزيد من الإصابات، متابعاً خلال الحدث أصيب شخص آخر في ساقه كان بالقرب من مكان الحادث وتم تحويله لتلقي العلاج.

وأوضحت انه في هذا الوقت قائد منطقة القدس "دورون يديد" يجري تقييما للوضع.