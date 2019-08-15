حماس: العدوان على الأقصى كفيل بتفجير الأوضاع في كل المناطق



قالت حركة حماس اليوم الخميس، "إن مدينة القدس خط أحمر، وأن أي عدوان على المسجد الأقصى هو عدوان على الأمة، وفي المقدمة منها الشعب الفلسطيني الصابر المجاهد، وهو كفيل بتفجير شامل للأوضاع في كل المناطق".

واضافت الحركة في بيان صحفية "أن قيادة الحركة تداعت إلى عقد اجتماع طارئ تزامناً مع الأحداث الخطيرة التي شهدها المسجد الأقصى المبارك صباح يوم عيد الأضحى المبارك"، مشيرةً إلى انها أجرت قيادة الحركة مشاورات واسعة، وتواصلت مع العديد من مكونات الأمة الرسمية وغير الرسمية من حكومات وشخصيات ومؤسسات وهيئات وأحزاب.

ودعت جماهير شعبنا في الداخل والشتات لمزيد من التحرك نصرة للأقصى، مؤكدة ضرورة الاستجابة لدعوات التحشيد الكبيرة يوم الجمعة 23/8 في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك عام 1969م، وهي مناسبة للتأكيد على تمسكنا بحقوقنا التاريخية في مدينة القدس المحتلة، وعلى حمايتنا لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

ودعت الحركة جماهير شعبنا الفلسطيني في المدن المحتلة عام 1948م إلى تحرك شامل وواسع للرباط الدائم في المسجد الأقصى، والتحرك جماهيرياً في مدننا المحتلة؛ لإيصال رسالة للعدو الإسرائيلي أن اللعب في ساحات الأقصى هو لعب بالنار.