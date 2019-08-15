قوات الاحتلال تختطف أمين سر حركة فتح بالعيسوية

أفاد شهود عيان، اليوم الخميس، بأن قوة خاصة تابعة لشرطة الاحتلال اختطفت أمين سر حركة فتح بالعيسوية ياسر درويش.

ووفق الشهود، فقد اخطفت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال درويش أثناء تواجده في قريته شمال شرق القدس المحتلة، بعد أن اقتحمتها ظهر اليوم.

يذكر أن قوات الاحتلال أفرجت عن درويش قبل عدة أيام، وأبعدته عن العيسوية لمدة أسبوع، وكان درويش اعتقل عشرات المرات تحت حجج وذرائع أمنية واهية، في الوقت الذي تشهد فيه قرية العيسوية اقتحامات متكررة من قبل الاحتلال وتنكيل طال أبناء القرية خلال الأشهر الماضية ويتواصل حتى اليوم.