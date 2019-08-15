المرشحون لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم " اليويفا" اليوم الخميس، المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في اوروبا 2019 والتي لم تشمل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة افضل لاعب في اوروبا 2019 الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول.

وقاد ليونيل ميسي فريق برشلونة للقب الدوري الاسباني والوصول لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا، أما كريستيانو رونالدو حصد مع يوفنتوس لقب الدوري الايطالي، ووصل لربع نهائي دوري الابطال، في حين قاد فان دايك ليفربول للتتويج بدوري ابطال اوروبا ولقب السوبر الاوروبي.

وجاء ترتيب اللاعبين من الرابع إلى العاشر كالآتي:

4 - أليسون بيكر (57 نقطة).

5 - ساديو ماني (51 نقطة).

6 - محمد صلاح (49 نقطة).

7 - إيدين هازارد (38 نقطة).

8 - ماتياس دي ليخت (27 نقطة).

9 - فرينكي دي يونج (27 نقطة).

10 - رحيم سترلينج (12 نقطة).

وستعلن اليويفا عن الفائز بالجائزة يوم 29 أغسطس/ آب المقبل، بإمارة موناكو، خلال قرعة دوري الأبطال، حيث يحصل اللاعب على 5 نقاط، عن كل مصوت يمنحه المركز الأول، و3 نقاط عن المرتبة الثانية، ونقطة واحدة عن الترتيب الثالث.

واختيرت القائمة المختصرة، عبر 80 مدربا، شاركوا في مرحلتي المجموعات بنسختي الموسم المنتهي من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، فضلا عن 55 صحفيا معتمدا، وممثل لكل اتحاد عضو باليويفا.

يذكر أن لقب النسخة الماضية لجائزة أفضل لاعب في اوروبا 2018 ذهب للنجم الكراوتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد بعد منافسة كبيرة مع كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.