الهباش: تصريحات أردان تثير الاشمئزاز والغضب

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن حديث وزير الأمن "الإسرائيلي" جلعاد أردان، عن صلاة اليهود في المسجد الأقصى مثير للاشمئزاز والغضب والقلق في آن واحد .

وأضاف الهباش في بيان صحفي، ردا على تصريحات وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال التي طالب فيها بالسماح لليهود بالصلاة داخل الحرم القدسي الشريف، أن الاشمئزاز من هذه التصريحات كونها تأتي من رائحته العنصرية، والعقلية التي تتغذى على الإجرام والاعتداء على حقوق الآخرين واستباحة أرضهم ودمائهم ومقدساتهم.

وأوضح أن هذه التصريحات العنصرية تثير الغضب ما فيه من التطاول على مقدساتنا والدعوة لاستباحتها، والقلق من أن يؤدي تخاذل المسلمين وصمت العالم الى أن تُقدم إسرائيل على ارتكاب ما لا تُحمد عقباه في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الهباش أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تسمح أبدا المساس بقدسية المسجد الأقصى المبارك وحرمته، مشددا على أن القدس ومقدساتها ستبقى فلسطينية إسلامية خالصة لا حق لغير المسلمين فيها وأي تجاوز لهذه الحقيقة لن يقابل بالسكوت أو الرضوخ لأي محاولة لفرض أمر واقع جديد في المدينة المقدسة وسنحمي قدسنا وأقصانا بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة ولن نتردد ببذل الغالي والنفيس دفاعا عن الحرم القدسي الشريف.