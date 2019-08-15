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تركيا تحقق فائضا في الميزانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:56 - 15 اغسطس 2019
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أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية اليوم الخميس أن ميزانية البلاد حققت فائضا قدره 9.9 مليار ليرة (1.78 مليار دولار) في يوليو الماضي.

وجاء ذلك في بيان نشر اليوم الخميس على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة والمالية التركية.

وأوضح البيان أن عائدات الميزانية خلال يوليو الماضي بلغت 93.4 مليار ليرة (ما يعادل نحو 17 مليار دولار)، بزيادة تصل إلى 51.1% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وذكر البيان أن نفقات الميزانية خلال يوليو الماضي زادت بنسبة 37.6% مقارنة مع الشهر نفسه من 2018، وبلغت 83.5 مليار ليرة (ما يعادل 15 مليار دولار).

ولفت البيان إلى أن عجز الميزانية العامة خلال الفترة الممتدة من مطلع العام الحالي حتى نهاية يوليو الماضي، بلغ 68.7 مليار ليرة (ما يعادل نحو 12.5 مليار دولار).

وأشار البيان إلى أن عائدات الميزانية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وصلت إلى 496.4 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 90 مليار دولار).

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