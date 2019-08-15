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ما سبب رسالة التنبيه المزعجة في هواتف ايفون؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:40 - 15 اغسطس 2019
ايفون ايفون
جوال
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بادرت شركة "أبل"، إلى تقديم توضيحات، بعدما تعرضت لانتقادات واسعة، مؤخرا، بسبب عرقلة إصلاح البطاريات وتبديلها في هواتف "آيفون" الذكية.

وبحسب موقع "ذا فيرج"، فإن شركة "أبل"، اتهمت بالسعي إلى فرض خيارات باهظة الثمن على مستخدمي "آيفون" الذين يريدون إصلاح مشكل البطارية أو تغييرها.

وأوضحت شركة "أبل"، أنها أضافت رسالة تنبيه إلى نظام التشغيل "iOS" حتى يحذر المستخدم، من باب الحرص على الأمان في الجهاز.

وبموجب هذه التقنية، يصدرُ نظام التشغيل رسالة التنبيه  حين يستشعرُ أن البطارية قد جرى استبدالها من قبل جهة لم تحصل على ترخيص "أبل".

وفي هذه الحالة، يقوم ما يعرف بـ"القفل البرمجي" في الهاتف بعرقلة الوصول إلى بيانات البطارية.

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