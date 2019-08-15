شرط باريس سان جيرمان لاتمام صفقة نيمار

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، الخميس، أن باريس سان جرمان قد يقبل مقترح برشلونة بإدراج لاعب آخر في صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، لكنه يريد لاعبين اثنين، بالإضافة إلى مبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو، في نقطة تعد هي محل الخلاف الرئيسي بين الناديين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن المدير الرياضي للنادي الباريسي، ليوناردو، رفض تماما فكرة إعارة المهاجم البرازيلي لبرشلونة مع خيار للشراء، بعدما قدم البلوغرانا هذا المقترح في اجتماع عقد في باريس، الثلاثاء الماضي.

أما مقترح الفريق الكتالوني لشراء لاعبه السابق مقابل لاعب آخر من "البرسا" ومبلغ مالي، فلقى قبولا من ليونارد، لكنه وضع من ضمن الشروط، حصول النادي الفرنسي على مبلغ يزيد على 100 مليون يورو من أجل شراء لاعبين قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

وبحسب الصحيفة، فإن باريس سان جرمان يريد اثنين من بين البرازيلي فيليبي كوتينيو (27 عاما) والبرتغالي نيلسون ساميدو (25 عاما) والفرنسي عثمان ديمبيلي (22 عاما) ، لكن ليس إيفان راكيتيتش (31 عاما)، نظرا لأن الفريق الباريسي تعاقد بالفعل مع لاعبين وسط هما السنغالي إدريسا جي والإسباني أندير هيريرا.

وتكمن المشكلة في أن برشلونة ليس مستعدا للتنازل عن اثنين من هؤلاء اللاعبين، وبالنسبة لكوتينيو يريد الفريق الكتالوني في مقابل الاستغناء عنه 120 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن برشلونة لا يريد دفع 100 مليون يور، لأنه لا يملك هذا المبلغ بعد الصفقات، التي أبرمها في الميركاتو الصيفي حتى الآن، لا سيما الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي دفع البلوغرانا مقابل الحصول على خدماته من أتلتيكو مدريد، 120 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يحدث تطورا بشأن الصفقة في اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد الأندية الأوروبية، الذي سينعقد يومي الخميس والجمعة في مدينة ليفربول.

يذكر أن النادي الفرنسي دفع 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة، ويريد باريس سان جرمان 100 مليون يورو بالإضافة إلى لاعبين اثنين آخرين.