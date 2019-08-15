سعر صرف اليورو مقابل الدرهم المغربي اليوم

سجل قيمة الدرهم انخفاض كبير خلال الفترة الماضية، وذلك بنسبة 3.6 في المائة مقابل الدولار كنتيجة لتدني قيمة اليورو وبواقع 6.7 في المائة مقابل الدولار، في حين سجلت قيمة الدرهم مقابل اليورو وارتفاعاً بنسبة 3.2 في المائة.

ويستند صرف الدرهم المغربي إلى سعر مركزي يُحدد على أساس سلة عملات مرجعية تتكون من الأيورو والدولار الأميركي في حدود 60 في المائة و40 في المائة على التوالي.

ويرفض المغرب تطبيق توصيات مستمرة من صندوق النقد الدولي تدعوه إلى المرور إلى مرحلة أوسع من نطاق التقلب، لكن السلطات المالية بالمغرب تختار التريث إلى ما بعد.

أسعار العملات اليوم في المغرب بالدرهم المغربي كالتالي :