تواصل " الجهاد " تنظم سلسلة زيارات لذوي الشهداء والأسرى

نفذت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، سلسلة زيارات لعدد من وجهاء الإصلاح والمخاتير وعوائل الشهداء والأسرى والجرحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتقدم وفد اللجنة كلا من مسؤول اللجنة العامة الحاج أبو وسيم الوادية ومسؤول محافظة الشمال، الحاج أبو مهند شحادة ومسؤول محافظة غزة الحاج أبو ثائر عطية، ومسؤول المحافظة الوسطى الحاج ناصر الهنداوي، ومسؤول محافظة خان يونس الحاج عيسى الفرا، وعن محافظة رفح الحاج ابو فراس أبو زيد، وعدد كبير من المخاتير ورجال الإصلاح في اللجنة.

ونقل وفد لجنة التواصل الجماهيري تهنئة قيادة حركة الجهاد الاسلامي لهذه العوائل، مشيدا بتضحياتها وصمودها في ظل الحصار والعدوان المتواصل على شعبنا، مؤكدا أن العوائل تشكل الحاضنة الأهم للمقاومة.

من جهتها، رحبت العوائل بهذه الزيارات، مؤكدة أنها تقدّر عاليا هذه اللفتة الكريمة التي تنم عن مدى التلاحم بين حركة الجهاد الإسلامي وجموع أبناء شعبنا الفلسطيني على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية.