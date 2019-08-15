الأوقاف: انتهاء مغادرة حجاج الضفة من السعودية وأسر الشهداء غدًا

أفاد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، نائب رئيس بعثة الحج الفلسطينية حسام أبو الرب، بأن كافة حجاج المحافظات الشمالية غادروا الأراضي السعودية حتى فجر اليوم الخميس، وان هناك عددا قليلا من حجاج الطيران سيغادرون حتى يوم الأحد.

وقال أبو الرب، في بيان صحفي، إن هناك ثلاث حالات مرضية يجري متابعتها من قبل البعثة الفلسطينية.

وحول حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) قال أبو الرب: إنه سيتم مغادرتهم الى المدينة المنورة بإذن الله يوم غد الجمعة، وستبدأ عودتهم إلى أرض الوطن يوم الثلاثاء 20/ 8 على ثلاث دفعات .

ولفت أبو الرب أن أسر الشهداء ستبدأ عودتهم يومي الأحد والاثنين المقبلين، متمنيا عودة سالمة وميمونة لكافة حجاجنا وان يتقبل الله منهم الطاعات .