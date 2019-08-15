موعد صرف شيكات الشؤون 2019 شهر 8

أعلن داود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، حيث أشار إلى أن السلطة ممثلة في الوزارة تعمل على صرفها عقب عيد الأضحى فى آخر شهر أغسطس 2019، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.

واوضح الديك أن تلك الدفعة من الشيكات هي الثانية من بين أربع دفعات مقررا صرفهم خلال عام 2019، موضحا، وبعكس السائد لدى البعض، دفعة شهر مايو الماضى هى الدفعة الأولى من العام الجارى، وليست عن العام الماضى.

وقال وكيل وزارة التنمية الإجتماعية إن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلى أموال الضرائب “المقاصة” عن الحكومة الفلسطينية يسبب أزمة مالية للحكومة، وهو سبب عدم وجود ميزانية لصرف دفعة العام المنصرم.

وأضاف الديك أن ما يقوم به الاحتلال يؤثر بشكل كبير على الخطط والمساعدات والخدمات التي تقدمها حكومة فلسطين للأسر الفلسطينية خاصة الفقيرة، مستنكرا ما تقوم به سلطات الاحتلال بقوله “أفعالهم تعاقب الفقراء”.

ومن الجدير بالذكر، انه الشؤون الاجتماعية تقدم مساعدات لما يزيد عن 100 ألف أسرة فقيرة فى فلسطين، تنقسم بين 70 ألف أسرة فى قطاع غزة و 31 ألف أسرة فى الضفة الغربية، ومن المفترض أن يتم صرف تلك المخصصات أربع مرات على مدار العام، بمعدل دفعة واحدة كل ثلاثة أشهر.

تعد الحكومة الشرعية فى فلسطين هى الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقديم مخصصات الشؤون الاجتماعية، حيث يمكن من خلال رابط موقع وزارة التنمية الاجتماعية الرسمى متابعة فحص شيكات الشؤون الاجتماعية.