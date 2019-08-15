هل تم رفع اسعار السجائر فى مصر لشهر اغسطس 2019

كشف مشروع ميزانية العام المالى الجديد، عن قيمة الضرائب المستهدف تحصيلها من السجائر والتبغ لهذا العام، حيث انها تصل الى نحو 65.866 مليار جنيه، ارتفاعا من 56.950 مليار جنيه خلال العام المالي الماضى 2018 -2019.

وفقا لما قاله إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة السجائر بالغرف التجارية، فإنه لا توجد ضريبة إلا بقانون يقدمه مجلس الوزراء، ويوافق عليه مجلس النواب، ومن ثم تصبح الضريبة واقعا.

وفقا لمصدر برلماني فإن ذلك لن يتم قبل شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن البرلمان سيعود من إجازته مطلع شهر أكتوبر المقبل، كما ويبدأ دور الانعقاد لمجلس النواب مع مطلع شهر أكتوبر من كل عام ويستمر فى الانعقاد لمدة 9 أشهر على الأقل.

وفقًا لنص المادة 115 من الدستور المصرى، فإن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

وبحسب المصدر فإنه إذا قدم مجلس الوزراء مشروع قانون لزيادة حصيلة الضرائب على السجائر مع بدء اجتماعات مجلس النواب، فإن ذلك قد يكون من بين مشروعات القوانين التى سيكون لها أهمية وأولوية على أجندة المجلس.

ووفقا لما قاله إبراهيم إمبابى فإن الحصيلة الضريبية التى تمكنت وزارة المالية من جمعها خلال العام المالى السابق ، وصلت إلى نحو 57 مليار جنيه، ارتفاعا من 50 مليارا فى العام المالى الذى سبقه.

ومن الجدير ذكره، ان الضرائب على السجائر والتبغ فى ميزانية العام المالى 2017 -2018 سجلت نحو 50.043 مليار جنيه، مقابل 35.051 خلال العام المالى 2016 -2017، وبلغت الضرائب على السجائر فى ميزانية العام المالى 2015 -2016 نحو 33.291 مليار جنيه.