تردد قناة مرح الجديد على النايل سات

ننشر لكم اليوم من خلال موقعنا، فلسطين اليوم، تردد قناة مرح السورية وهي قناة للأطفال، تعمل على تنمية الذكاء للأطفال وزرع القيم في نفوس الأطفال مثل الصدق والأمانة والأخلاق الحميدة من خلال بث البرامج والأفلام التعليمية ذات المحتوى الغني والهادف.

كما وتعمل قناة مرح السورية عمل الأسرة من خلال التربية على المبادى الصحيح وذلك بعرض مسلسلات وأفلام تجمع بين المتعة والفائدة وتعلم الأطفال القيم والمبادئ السليمة .

وفي سياق اخر، تعد قناة مرح السورية قناة مجانية غير مشفرة تعرض برامجها على مدار 24 ساعة يوميًا دون انقطاع ودون أي تشويش، وهذا ما يميزها عن باقي القنوات الأخرى.

كما وتبث قناة مرح السورية برامجها من دمشق العاصمة السورية، وتبث ايضا برامج تثقيفية وتعليمية للأطفال الى جانب تقديم برامج المرح والتسلية وتعمل إدارة قناة مرح السورية على جذب المشاهد من خلال انتقاء المحتوى الهادف والجذاب للأطفال لتنمية مداركهم , حتى أصبحت من أفضل قنوات الأطفال في الوطن العربي .

تردد قناة مرح السورية على نايل سات: