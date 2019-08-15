رابط الجنسية التركية خاص للاجئين السوريين

بدأ الحق في الحصول على الجنسية الممنوحة للأجانب مقابل شراء مساكن أو عقارات غير منقولة بقيمة 250 ألف دولار، في الظهور في قطاعات مختلفة، وقد شهد قطاع السياحة نقلة نوعية كبيرة على مدى العامين الماضيين وفُتح الباب أمام الأجانب للحصول على حق المواطنة.

كما وبدأ أصحاب الفنادق والعقارات غير المنقولة ببيع ممتلكاتهم للأجانب عن طريق تقسيمها إلى أسهم متساوية حيث يحصل الأجنبي على حصة قدرها 250 ألف دولار وبذلك يحصل على الجنسية التركية بهذه الطريقة.

كما سيحصل الأجانب المستثمرين على حصة من أرباح الفندق أيضًا كما ان فترة الاستثمار سوف تتراوح ما بين 10-15 سنة.

اما الشروط المطلوبة للتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية فهي كالتالي :

أ‌– بموجب القانون الوطني الخاص بالمتقدم ، ان يتمكن من التجرد من جنسيته وان يكون على قدرة وادراك بنظر القوانين التركية.

ب‌– الاقامة في تركيا لمدة خمس سنوات دون انقطاع (وعدم التواجد خارج تركيا فيها لمدة ستة أشهر) .. ترتفع لثمان سنوات في حالة احتساب نصف سنوات الدراسة في حال استمر المتقدم بالعيش في تركيا وحصل على عمل رابط الجنسية التركية .

ت‌– تأكيد الرغبة في الاقامة في تركيا بشكل فعلي.

وذلك على النحو التالي كل على حدة :

1- شراء عقار في تركيا.

2- إنشاء عمل في تركيا.

3- الاستثمار في تركيا.

4- نقل مركز العمل والتجارة إلى تركيا.

5- يحصل على اذن عمل في تركيا.

6- الزواج من مواطن او مواطنة تركية.

7- التقدم للحصول على الجنسية للعائلة جميعها.

8- أن يكون للمتقدم أم ، أب ، أخ أو ابن قد حصل سابقا على الجنسية التركية.

9- اتمام التعليم الدراسي في تركيا.

ث‌– ان لا يكون مصابا بأي نوع من الامراض التى ممكن ان تشكل خطرا.

ج‌– أن تتوفر فيه الاخلاق الحميدة.

ح‌– أن يملك لغة تركية على قدر الحاجة.

خ‌– أن يكون صاحب عمل ويستطيع من خلاله اعالة نفسه او عائلته.

د‌– ان لا يكون ذو حالة تستوجب تعرض الامن القومي العام للخطر.