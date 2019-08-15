تحميل تطبيق سبيستون غو spacetoon go الجديد

كشفت سبيس تون مؤخرًا عن مخطط لإطلاق تطبيق يسمى سبيس تون غو (Spacetoon Go) الذي سيتوفر من خلاله "عالم سبيس تون"، وبينت القناه أن التطبيق سيضم مكتبة ضخمة من الأعمال القديمة والجديدة بالإضافة إلى أعمال حصرية تعرض لأول مرة عبر التطبيق.

وأكدت سبيس تون أن تحميل التطبيق سيكون مجاني عبر نظامي الأندرويد والآي أو إس بالإضافة إلى توفر باقات مدفوعة إلى جانب توفر الباقة المجانية كما وتم تدشين صفحة رسمية للتطبيق عبر شبكة التواصل الإجتماعي تويتر وكشفت عن مقطع تشويقي.

ومن الجدير ذكره، ان قناة سبيس تون هي قناة عربية مجانية على النايل سات، موجهة لصغار السن، تعرض الكرتون والانمي بالدبلجة العربية، كما ان القناة مستمرة منذ عام 2000 وتقوم بتحديث برامجها المتنوعة بين الحين والأخرى.

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